Москва, 24 июня, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 24 июня отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у двух страховых компаний — «Регион Союз» и «Актив», сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела «Регион Союз» от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России».

Страховая компания «Актив» лишена лицензии за несоблюдение требований финансовой устойчивости и платежеспособности при формировании страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Компания «Актив» в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязана уведомить страхователей об отзыве лицензий, о досрочном прекращении договоров страхования и перестрахования, а также о передаче обязательств, которые были приняты по договорам, в другую страховую компанию.