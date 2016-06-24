Владикавказ, 24 июня, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Национальный парк «Алания» оказался среди победителей международного экологического конкурса «Спаси и сохрани», прошедшего в Ханты-Мансийске. Как сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM, Северная Осетия отмечена в номинации «Лучшая творческая работа в возрастной категории 6−10 лет».

ejaugsburg Сохраняя природу...

Мультфильм «Маленький барс», представленный на конкурс, был создан национальным парком в сотрудничестве со школой-интернатом в селении Мацута Ирафского района и студией «Мульт-экспедиция». По словам участников конкурса, представлять Северную Осетию на таком крупном мероприятии, популяризирующем сохранение природы, было особенно ценно. Значима была не только победа, но и возможность обсудить на открытой площадке лучшие мировые экологические практики, узнать подробнее об опыте восстановления лесных и водных ресурсов.

«Мы никогда ранее не получали наград на таком масштабном форуме. Мы вдохновлены и уже сейчас хотим создать новые проекты, чтобы и в следующем году принять участие в работе фестиваля. В этом году мероприятие собрало телекомпании, национальные парки и авторов из 41 страны мира. В программе были мастер-классы от известных телеведущих, кинорежиссёров, путешественников, а также кинопоказы и дискуссии на тему сохранения окружающей среды», — рассказала заместитель директора национального парка «Алания» по экологическому просвещению, туризму и рекреации Альбина Газдарова.

Напомним, что национальный парк «Алания» был создан в 1998 году в юго-западной части РСО-Алания (Дигорское ущелье) с целью сохранения уникальных природных комплексов, проведения научных исследований, рекреационной деятельности, создания экологических троп и маршрутов спортивного туризма, альпинизма. Национальный парк находится в ведении Минприроды России.