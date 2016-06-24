Владикавказ, 24 июня, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Алагирском районе РСО-Алания члены регионального отделения ОНФ привели в порядок братскую могилу морских пехотинцев, погибших в 1942 году при защите города Владикавказа. Как сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM, общественники очистили прилегающую к обелиску территорию и возложили к монументу венок и цветы.

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Активное участие представители ОНФ приняли также в перезахоронении старшего сержанта 305-го авиационного полка, уроженца Днепропетровской области Ивана Каплуна, чья личность была установлена поисковой группой «Мемориал-Авиа». В ноябре 1942 года летчик был смертельно ранен, выполняя боевое задание, и теперь, спустя 75 лет, с почестями перезахоронен на мемориальном комплексе при музее защитников Суарского ущелья. Память герою активисты почтили возложением цветов к его могиле.

«Подвиг советского солдата — это символ высокого духа, абсолютной самоотверженности и патриотизма. Напоминание всему миру, о том, какой страшной может быть война. Мы должны помнить и чтить это наследие, передавая из поколения в поколение. Приходить к братским могилам с детьми, учить их миру и созиданию», — отметил член регионального штаба ОНФ, председатель Совета ветеранов РСО-Алания генерал-майор авиации Солтан Каболов.

Напомним, что в ноябре 1942 года у селения Майрамадаг, в 15 километрах к западу от города Владикавказа шли ожесточенные бои с гитлеровцами. Немцы пытались овладеть столицей Северной Осетии и выйти на Военно-грузинскую дорогу. Однако встретив упорное сопротивление, фашисты решили пройти через соседнее Суарское ущелье, но наткнулись на батальон морских пехотинцев-каспийцев. Несмотря на непрекращающиеся атаки противника, моряки не пропустили врага к Владикавказу. В честь этого подвига на южной окраине села Майрамадаг у братской могилы установлен памятник.