Саратов, 24 июня, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В городе Энгельсе Саратовской области в ходе проверки выявлено 4 случая подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ — томаты общим весом 653,7 кг, абрикосы — 19,7 кг, яблоки — 12 кг и слива — 6,5 кг, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Peggy_Marco Таматы

Инспекторами ведомства при осмотре этой продукции было установлено, что на упаковочной таре отсутствовала маркировка, то есть, неизвестного происхождения. Кроме того, при запросе документов, подтверждающих фитосанитарное состояние, безопасность данной продукции собственники не предоставили соответствующие документы. На ящике с яблоками имелась маркировка о происхождении продукции из Молдавии, однако какие-либо документы отсутствовали.

Напомним, 29 июля 2015 года был издан указ президента РФ Владимира Путина № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», а также 28 ноября 2015-го — его указ № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

22 июня 2016 года запрещенная продукция общим весом 691,9 кг была уничтожена на полигоне ТБО Энгельса Саратовской области в присутствии собственников продукции.