Лондон, 24 июня, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Будущее премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на посту главы британского правительства сомнительно, после того как 23 июня граждане страны проголосовали за выход из состава Евросоюза, пишет The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Ну что, Кэмерон, помогли тебе твои офшоры?»

Так, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фараж заявил, что премьер-министр должен уйти в отставку «незамедлительно», тогда представители Лейбористской партии отмечают, что он должен «подумать о своем положении».

Несмотря на то, что результаты голосования еще официально не объявлены, многие британские СМИ, такие как BBC, ITV и Sky, уже говорят о победе сторонников независимости Лондона от Брюсселя.

По словам Энди Клаузона, бывшего сотрудника администрации премьер-министра, в данный момент сам Кэмерон, должно быть, подумывает о своей отставке.

«Большое число людей призывает его остаться, отмечая, что сейчас нам нужен лидер, и, так сказать, сейчас не время для новичка. Однако я подозреваю, что сам Дэвид Кэмерон рассматривает возможность своей отставки», — отметил он.

Более 80 членов Консервативной партии подписали письмо, в котором призвали главу правительства остаться на своем посту, однако из-за потрясения, связанного с победой сторонников выхода, фунт упал до отметки, не виданной с 1985 года, на фоне чего с новой силой стали слышны призывы к отставке Кэмерона.

В свою очередь, один из членов Партии независимости Дуглас Карсуэлл встал на защиту главы правительства, заявив, что его уход с поста не послужит национальным интересам страны.