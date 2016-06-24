Архангельская область, 19 июня, 2003, 18:15 — ИА Регнум. В 2003 году в Вельске "Кириллов день" встретится с международным фестивалем фольклора "Жемчужина Севера".

Как сообщила газета "Вельская неделя", что в фестивале "Кириллов день" принимают участие не только местные творческие коллективы, но и гости из Турции, Финляндии, Калмыкии.

22 июня - день святого Кирилла Вельского, и все мальчики по имени Кирилл получат подарки из рук мэра. Кроме того, администрация города делает подарки родителям, чьи малыши появились на свет в День города, особенно если малышу дадут имя вельского святого.

Как сообщила начальник отдела культуры Вельска Зинаида Рыжкова, в 2002 году в День города ни одного мальчика не родилось, но с каждым годом Кириллов в Вельске становится все больше.

Праздничные мероприятия по традиции открылись фестивалем "Древо жизни". В городском сквере выстроено десять манежей, где каждый день можно наблюдать, как мастера из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Рыбинска и Вельска ваяют из дерева уникальные скульптуры. Все созданное мастерами в праздничные дни впоследствии передают вельскому санаторию "Сосновка" для благоустройства территории. А самое интересное изваяние станет призом для победителя мотокросса.

Мотокросс, конные бега и праздничная лотерея, где за 50 рублей можно выиграть автомобиль "Москвич" - это ежегодные мероприятия Вельского фестиваля. По словам З.Рыжковой, на фестивале планируется провести автогонки, в них будут принимать участие только местные жители.