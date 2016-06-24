Лондон, 24 июня, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Сторонники выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) одержали на референдуме победу, преодолев барьер в 52% голосов избирателей. Об этом сообщает в пятницу, 24 июня, телеканал ВВС.

Flickr upload bot Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании.

Так, по итогам подсчета более 90% голосов, 16,8 млн избирателей проголосовали за выход страны из блока, 15,7 млн — за продолжение членства в Евросоюзе.

Телеканал ВВС отмечает, что подсчет голосов уже выполнен в 378 избирательных регионах из 382, оставшиеся голоса уже не повлияют на исход голосования.

Окончательные итоги референдума по выходу Британии из ЕС будут объявлены в ближайшие часы.

Отметим, что итоги голосования не имеют юридической силы и не обязывают Лондон следовать волеизъявлению народа.

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