Москва, 24 июня, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Brent смогла восстановиться в район 51,00 долл./баррель на прогнозируемом всплеске спроса на более рискованные активы и соответствующем снижении позиций доллара США. Однако уже ранним утром на первых признаков победы сторонников выхода Британии из ЕС актив резко начал падать. На сегодня, 24 июня, динамика будет неоднозначной, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Не исключено, что первую половину дня нефть все еще будет демонстрировать падение в связи с негативными результатами референдума, однако уже во второй половине дня не исключено увидеть коррекцию с возвращением к уровням открытия», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, первоначальная цель может оказаться в районе 47,00 долл./баррель. Однако к закрытию недели не исключен откат в район 49,00 просто на фиксации полученной на неожиданном решении британцев прибыли», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 24 июня, мировые цены на нефть теряют примерно 6% на фоне опасений выхода Великобритании из ЕС (Brexit) по результатам прошедшего в стране референдума. Так, по состоянию на 07.50 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,87% до $47,92 за баррель, цена WTI — на 5,97%, до $47,12.