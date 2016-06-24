Лондон, 24 июня, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Количество проголосовавших за выход из ЕС превысило необходимый минимум для победы на референдуме. При этом в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства в Евросоюзе, а значит, в самой Англии преимущество сторонников «независимости от ЕС» даже более существенно, чем в среднем по Объединённому Королевству. Пока главное из последствий — падение курса фунта стерлингов, но последствий будет намного больше. Надо только подождать.