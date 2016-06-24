Москва, 24 июня, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Всплеск волатильности валютного рынка подскочил ночью с 23 на 24 июня после оглашения первых результатов голосования о членстве Великобритании в составе ЕС. На 06:52 мск подсчитаны голоса в 222 округах из 382 (26,973 млн человек). Сторонники Brexit лидируют на 3,4% (51,7%). Фунт обрушился к доллару на 1700 пунктов, до 1,3296. Баррель нефти Brent подешевел на 6,52%, до $47,58. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, при неблагоприятном исходе, Brexit накроет российский рубль с открытия торгов.

ИА REGNUM Курс рубля

«У трейдеров снизился интерес к рисковым активам и вырос к защитным. Если ситуация до открытия Московской биржы не изменится, то курс доллар/рубль откроется выше отметки в 66 руб. При сохранении восходящей динамики курс доллара отправится к 66,87 руб. Пройдет его, покупателям откроется горизонт к уровню 67,70 рублей», — считает Антонов.

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«Выход Великобритании из состава ЕС сохранит высокую волатильность на финансовых рынках до 28 июня, однако ценовые колебания по нефти и рублю будут сдержанными. Сильное удешевление фунта повлияло на нефтяные котировки, а рубль реагирует больше на динамику цен на нефть, чем на фунт. Если Великобритания останется в ЕС, интерес к рискованным активам усилится, что благоприятно скажется на российской валюте», — дал прогноз эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы доллара США и евро к рублю повышены Банком России на 24 июня. Доллар США повысился к рублю на 60,5 копейки до 64,3212 рубля. Евро поднялся на 1,0934 рубля и составил 71,8082 рубля. Цена на нефть марки Brent упала на 5,87% до 47,92 доллара за баррель.