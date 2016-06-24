Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2016, 08:33 — ИА Регнум. На Камчатке СКР начал проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей врачами, которые своевременно не выявили у новорожденного ребенка заболевание глаз, которое впоследствии привело к слепоте. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, все произошло еще в 2012 году, но родители тогда в следственные органы не обращались, а суд накануне установил связь между тяжелыми последствиями для ребенка и действиями врачей.

FeeLoona Новорожденный ребенок в корзинке

«В результате некачественного, произведенного с нарушением Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаз, осмотра врачом офтальмологом Камчатской детской краевой больницы новорожденного ребенка, своевременно не были выявлены у него признаки заболевания сетчатки глаз — ретинопатии недоношенных, которое впоследствии привело к слепоте», — сказали в СКР, отметив, что после проверки будет принято решение, возбуждать или нет, уголовное дело.

В краевом суде Камчатки корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что решение по этому делу действительно было принято аппеляционной инстанцией. Причем сначала было отменено решение суда Петропавловска, который отказал родителям в компенсации несмотря на наличие экспертизы. Этот вердикт вышестоящей инстанцией признан незаконным.

«Нарушение требований нормативных документов в отношении осмотра ребенка врачом-офтальмологом привело к позднему диагностированию заболевания, и, следовательно, к несвоевременному началу лечения, что повлекло за собой слепоту глаз. Таким образом, между действиями врачей ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» и наступившими последствиями имеется прямая причинная связь», — сказали в краевом суде.

В итоге краевой суд постановил взыскать с краевой детской больницы 9 млн рублей в пользу семьи потерпевшего — 5 млн рублей самому мальчику и по два млн рублей родителям.