Нью-Дели, 24 июня, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Курс фунта стерлинга снизился по отношению к индийской рупии на 8,5%, сообщает портал ETMarkets.

Индийская рупия

Такая реакция объясняется проведением в Великобритании референдума о выходе страны из состава Европейского союза. 23 июня курс фунта составлял 100,2 рупий. Сегодня, 24 июня, на открытии торгов он составил уже 91,8 рупии.

Курс доллара по отношении к рупии, напротив, растёт: 24 июня он составил 68 рупий, а 23 июня — 67,5 рупии. Повышение курса составило 0,9%.

Ключевой индекс Nikkei на бирже в Токио упал до 15 тысяч пунктов, сообщило агентство Киодо. Ранее курс доллара снизился до 99.9 йен за доллар — впервые с ноября 2013 года.

Курс евро к доллару на торгах 24 июня упал более чем на три процента, о чём свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8:22 курс евро к доллару составил 1,0957: падение составило 3,74%.

Напомним, в Лондоне начался подсчет голосов на референдуме о членстве в ЕС. После подсчёта основной части бюллетеней лидируют сторонники выхода страны из Евросоюза.