Анкара, 24 июня, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Врач из Турции Рифат Четин, сравнивший президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана с Голлумом (персонаж романа «Властелин колец»), приговорен к одному году тюрьмы условно. Такое решение, как передает RT, принял суд в юго-западной провинции Анталье.

Цитата из к/ф «Властелин колец». реж Питер Джексон. 2001-2003. США, Новая Зеландия Голлум

Суд признал мужчину виновным в оскорблении главы государства, а также назначил испытательный срок на 5 лет. Также отмечается, что суд лишил Рифата Четина родительских прав, однако подробности не приводятся.

Отметим, что согласно местным законам, за оскорбление президента мужчине грозило до 4-х лет лишения свободы.

karsigazete.com.tr Cходство

Напомним, врач из Турции Рифат Четин еще в 2014 году разметил на своей странице в Facebook несколько фотографий Эрдогана и Голлума, где их лица были максимально похожи в выражении эмоций. Власти Турции расценили это, как оскорбление главы государства.