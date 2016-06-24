Улан-Удэ, 24 июня, 2016, 07:48 — ИА Регнум. В лесах Джидинского и Закаменского районов Бурятии указом главы региона от 22 июня снят режим чрезвычайной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Лесной пожар

24 июня в Бурятии действуют семь очагов лесных пожаров на общей площади около 5 тыс. га в Муйском, Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике. Еще пять очагов локализованы на общей площади более 270 га в Селенгинском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах.

По данным РАЛХ, за прошедшие сутки лесная охрана, МЧС и местное население потушили два очага в пригороде Улан-Удэ. Пожар на стрелковом полигоне ликвидирован на площади около 14 га. Второй — в районе Эрхирика — на площади 0,1 га. Всего по республике за прошедшие сутки потушено пять пожаров на общей площади 114,5 га. Также ликвидированы пожары в Заиграевском, Иволгинском, Курумканском районах.

С лесными пожарами в республике борются 822 человека. Применяется 87 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Для патрулирования и передислокации парашютистов-пожарных авиалесоохраны применяются самолеты Р2006Т, Ан-2, Бе-200 (слил 30 тонн на пожар в Прибайкальском районе), вертолеты Ми-2 и Ми-8.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 409 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 100 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июня в Бурятии было зарегистрировано семь действующих лесных пожаров на общей площади более 4,1 тыс. га в Муйском, Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском районах и в Баргузинском заповеднике.