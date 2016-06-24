Москва, 24 июня, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Автомобильный рынок Российской Федерации покидает Китайская автомобильная компания Great Wall, она прекращает поставки на российский авторынок, сообщает Wroom.ru со ссылкой на представителей компании «Ирито», официального продавца машин Great Wall в России.

carsbase.com Great Wall H5

По информации компании, китайский автопроизводитель фактически покинул российский автомобильный рынок, хотя официального заявления по этому вопросу не было.

Сообщается, что в нашей стране ещё продаются модели Great Wall H3 и H5 2015 года выпуска, но новых поставок не планируется.

Напомним, Great Wall долгое время был одним из самых популярных китайских производителей в России. В 2013 году на отечественном авторынке было реализовано почти 20 тыс. автомобилей марки Great Wall.

Падение курса рубля повлекло за собой резкое сокращение продаж и остановку поставок автомобилей и машинокомплектов Great Wall в нашу страну. Полноценное производство автомобилей этой марки так и не было начато на заводе «Ирито» в Липецкой области.

Оставшиеся у дилеров экземпляры внедорожника Great Wall H5 продаются за 1,05 млн рублей, а модель H3 можно купить за 949 тыс. рублей.