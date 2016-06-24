Владивосток, 24 июня, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что оборудование нового космодрома Восточный (Амурская область) сработало на «пять с плюсом»: если бы применялись старые технологии, ошибка при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» не была бы зафиксирована, передаёт Life.

vostokdrom.ru Космодром Восточный

Рогозин назвал Восточный лучшим в мире космодромом. По его словам, в прежних условиях невыявленная ошибка привела бы к тому, что ракета «не туда полетела бы».

«Восточный сработал на пять с плюсом. Даже 27 числа, пуск был отложен… Аппаратура выявила ошибку и остановила пуск», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля на Восточном должен был состояться запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», но его перенесли на 28 апреля в связи со сбоями в работе автоматизированной системы управления. 28 апреля через девять минут после запуска аппараты были выведены на опорную орбиту.

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