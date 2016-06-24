Москва, 24 июня, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть резко опустились на первых данных с референдума в Великобритании о членстве в ЕС, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 7:25 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $48,00 за баррель, она упала на 3,917%.

Нефть марки WTI с поставкой в августе к этому времени подешевела на 3,979% и составила $47,25 за баррель.

Напомним, в Великобритании начался подсчет голосов на референдуме о членстве в ЕС. После подсчета большей половины бюллетеней лидируют сторонники выхода страны из Евросоюза.

Как передает ВВС, против выхода Великобритании из ЕС выступили 13,6 млн человек, за выход — проголосовали более 14,6 млн человек. Явка на референдум составила около 71% (более 46,5 млн человек).