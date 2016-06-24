Лондон, 24 июня, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» подписал контракт с полузащитником «Саутгемптона» и сборной Кении Виктором Ваньямой, сообщает официальный сайт клуба.

gettyimages.com Виктор Ваньяма. Матч

Полузащитник заключил с «Тоттенхемом» соглашение, сроком действия до 2021 года. По сообщениям СМИ, «Тоттенхэм» заплатил «Саутгемптону» за Виктора Ваньяму €12 млн.

Виктор Ваньяма играл за «Саутгемптон» с 2013 года, в его составе кениец провел 97 матчей, в ходе которых забил 4 гола. Вместе с «Саутгемптоном» в минувшем сезоне он занял 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги. «Саутгемптон» тогда завоевал право выступить в Лиге Европы.

«Тоттенхэм» по итогам прошедшего сезона стал третьим в чемпионате Англии и в новом сезоне начнет турнирный путь с группового раунда Лиги чемпионов.