Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, в Ростовской области прощаются со школьной скамьей почти 50 тыс. выпускников. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, по доброй традиции встречать рассвет будут около 17 тыс. одиннадцатиклассников и 33 тыс. девятиклассников.

rostov-gorod.ru Выпускной бал

Золотых медалистов в 2016 году на 200 человек больше, чем в прошлом, — 2158 выпускников. Накануне отличников учёбы чествовали на губернаторском балу «Золотое созвездие Дона-2016». В торжестве приняли участие выпускники, награжденные медалью «За особые успехи выпускнику Дона».

А в Ростове-на-Дону общегородской выпускной состоится сегодня. Вход будет осуществляться по специальным браслетам. Перед тем, как отправиться на набережную реки Дон, с 19:00 до 23:00 во всех общеобразовательных учреждениях областного центра выпускникам вручат аттестаты. Более 7 тыс. выпускников, педагогов и родителей ждёт грандиозное шоу, для гостей споёт рэпер Мот. Завершатся торжества в 5 утра праздничным салютом.

Напомним, что в 2015 году выпускной в донской столице пришелся на будние дни. Праздничный фейерверк был дан глубокой ночью, что разбудило многих горожан, живущих в близлежащих домах. Также до 5 утра продолжались песни, танцы и веселье. Тогда донской губернатор Василий Голубев принес извинения с оговоркой.

«Нас ростовчане поругали, досталось и градоначальнику Сергею Горбаню, наверное, больше, чем другим, за то, что стреляли громко. Это было ночью, а утром надо работать. Я у ростовчан хочу попросить извинения. Но, наверное, у каждого молодого человека вот этот последний вечер и первое утро взрослой жизни должны остаться в сердце», — сказал глава региона.

Добавим, что нести службу во время праздничных торжеств полиция будет в усиленном режиме. В охране общественного порядка силовикам помогут казаки, представители ЧОПов. Также стоить отметить, что в этот день продавать алкоголь на Дону не будут.