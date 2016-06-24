Лондон, 24 июня, 2016, 07:22 — ИА Регнум. После подсчета большей половины бюллетеней на референдуме о членстве Великобритании в Европейском союзе (ЕС) лидирую сторонники выхода страны из данного объединения. Как передает ВВС, против выхода Великобритании из ЕС выступили 13,6 млн человек, за выход — проголосовали более 14,6 млн человек. Явка на референдум составила около 71% (более 46,5 млн человек).

pix.uz Британский лев.

Таким образом, сторонники Brexit на данный момент лидируют с перевесом примерно в 1 млн голосов, и многие аналитики уже почти не сомневаются в итогах голосования.

Отметим, что на фоне новостей о том, что сторонники Brexit вырвались вперед, начал падать курс евро (-3,1%) и фунта (-9,5%), японская иена наоборот прибавила 5,8% по отношению к доллару США.

Кроме того, начали снижаться и цены на черное золото. Так, нефть марки WTI на торгах в Нью-Йорке (США) подешевела на 4,8% — до $47,7 за баррель. Сырье марки Brent подешевело на 4,6% до $48,5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании прошел референдум, на котором граждане отвечали на вопрос, останется ли их страна членом Европейского союза. Голосование на избирательных участках завершено, ведётся подсчёт голосов.

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