Гонконг, Китай, 24 июня, 2016, 07:03 — ИА Регнум. Вечером 24 июня стало известно о гибели еще одного сотрудника пожарной службы Гонконга, задохнувшегося во время тушения здания старого склада, расположенного неподалеку от залива Коулун-бэй.

i.imgur.com Спасатели Гонконга

Как сообщили спасатели, 37-летний пожарный скончался по пути в больницу. Еще 2 его сослуживцев находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пожарным временно удалось локализовать возгорание, однако позднее огонь перебросился на другие этажи, пишет «Сянган жибао».

Пожар на складе вспыхнул утром 21 июня, всего спустя несколько часов возгоранию была присвоена наивысшая категория сложности. Здание 1961 г. постройки в последние годы использовалось в качестве склада, однако пожарным до сих пор не известно, что именно хранится в нетронутых огнем помещениях.

Соседние улицы заволокло едким дымом, власти Гонконга провели частичную эвакуацию жителей из близлежащих домов. По предварительной версии возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.