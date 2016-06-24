Владивосток, 24 июня, 2016, 06:53 — ИА Регнум. Генеральный директор ООО «Востокцемент» Андрей Пушкарёв, брат мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, задержан во Владивостоке. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, которое было возбуждено в отношении градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональные СМИ.

argumenti.ru Уголовное дело

Читайте также: Мэр Владивостока пожалуется в ЕСПЧ на свой арест

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников были задержаны 1 июня и этапированы в Москву. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал их арест до 31 июля.

По версии следствия в 2009—2014 годах Игорь Пушкарёв организовал приобретение муниципальной организацией «Дороги Владивостока» у семейного предприятия «Востокцемент» строительных материалов в значительном объёме и по завышенным ценам, при этом по итогам сделки мэр Владивостока, как считают следователи, получил около 45 миллионов рублей.

В итоге «Дорогам Владивостока» был нанесён ущерб, возросла кредиторская задолженность предприятия.

Кроме того, градоначальника обвиняют в том, что он передал Лушникову порядка 1,4 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа.

Как сообщало ИА REGNUM, защита мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека на решение об аресте. Такую позицию озвучил адвокат приморского градоначальника Александр Высоцкий.