Пекин, 24 июня, 2016, 06:48 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции генеральный директор Департамента по контролю вооружения МИД КНР Ван Цюнь заявил, что Китай готов оказать Индии помощь в преодолении энергетического кризиса.

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«Пекин понимает, что для успешного развития экономики Индии необходим достаточный объем электроэнергии, при этом важно сохранить и улучшить экологическую обстановку в стране. По этой причине Китай готов протянуть Индии руку помощи и обсудить вопросы возведения китайских АЭС в соседнем государстве», — заявил китайский чиновник.

Отмечая, что Индия подписала соглашения о двустороннем сотрудничестве в области энергетики со многими иностранными государствами, Ван Цюнь заявил, что Китай готов помочь полностью разрешить энергетический кризис в Индии, пишет «Чжунго синьвэнь».

Кроме того, представитель МИД КНР отметил, что вступление Индии в ШОС благоприятно скажется на развитии двусторонних китайско-индийских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 июня председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочую встречу с премьер-министром Индии Нарендой Моди. Стороны обсудили предстоящее вступление Индии и Пакистана в ШОС, а также обменялись мнениями по вопросу региональной безопасности и развития двусторонних отношений.