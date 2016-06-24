Якутск, 24 июня, 2016, 07:07 — ИА Регнум. Жители дома № 27 по проспекту Ленина, в центре Якутска, который был снесён, создали петицию, в которой, выдвинули требование остановить коррупционный беспредел горадминистрации. Сделать это люди, оставшиеся без жилья, предлагают путём отставки мэра Якутска Айсена Николаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании текста обращения к президенту.

Рембрандт. Пир Валтасара. 1638

Авторы требования уверены, что их дом, расположенный в центре города, намеренно довели до аварийного состояния, а затем снесли, даже не рассмотрев возможности реконструкции.

«В течение многих лет в Якутске проводится планомерный рейдерский захват имущества и земли, находящейся в собственности граждан. Преследуя личную выгоду, используя административные рычаги и финансовые ресурсы, путём мошеннических коррупционных схем, подлога государственных документов, обмана, угроз и шантажа Супруги Николаевы — глава администрации города А.С. Николаев и его супруга — Л.В. Николаева — Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк», создали семейный налаженный «бизнес-конвейер» по присвоению чужой собственности», — говорится в открытом письме жителей Якутска, послужившим основанием для создания петиции.

Жители дома №27 по проспекту Ленина утверждают, что варианты переселения, предложенные им взамен их квартир в центре Якутска, совершенно неравноценны и находятся на окраине города.

«В настоящий момент нам, жителям Ленина 27, не предоставили ни временного жилья, ни какого-либо равноценного обмена. Мы оказались на улице вследствие рейдерского захвата нашей собственности — квартир и земли. Мы вынуждены скитаться по знакомым, по родственникам, снимать чужие углы. Мы живем в этом кошмаре уже целый год», — говорится в открытом письме.

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По заключению независимой строительной экспертизы, которую заказали собственники снесённого дома, он подлежал реконструкции, но, в нарушение закона, этот вопрос даже не был рассмотрен администрацией города Якутска, сообщается в петиции. Её авторы возмущены: «Используя административный ресурс, супруги Николаевы выработали систему принудительного сноса жилых домов в центре города, которые намеренно доводятся до состояния крайней аварийности. В СМИ же «Алмазэргиэнбанк» выступает практически благодетелем, в то время, как Аффилированный АЭБ «Капитал» сносит дома по вышеуказанной мошеннической схеме, не получив разрешения от собственников земли и квартир».

Авторы открытого письма полагают, что аналогичный способ расселения домов в ближайшее время будет применён к остальным жителям проспекта Ленина. «Поскольку все здания, построенные в 50−60-х годах прошлого века, с учетом неправильной эксплуатации и, как мы считаем, намеренного приведения их в аварийное состояние, крайне обветшали. Кто даст гарантию, что чета Николаевых, апробировавшая на нас мошенническую преступную схему выселения собственников и не предоставления ничего взамен, не постарается завладеть всем проспектом? Своими действиями они полностью дискредитируют власть в глазах народа!!! Прекратить данный произвол может только освобождение от занимаемой должности главы ОА г. Якутска Николаева А.С. по утрате доверия горожан», — уверены авторы петиции.

Жители снесённого дома также просят АКБ «Алмазэргиэнбанк» оставить свои притязания на земельный участок под домом, которые люди оформили в собственность. К окружной администрации Якутска они выдвигают требование конструктивно рассмотреть вопрос взаимодействия по строительству жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, жильцов дома №27 по проспекту Ленина, по их словам, выселили 24 июля 2015 года, при том, что на тот момент многоэтажка не числилась в списке аварийных домов и даже не стояла в очереди на капитальный ремонт. Всё лето жильцы прожили в импровизированном палаточном городке в ожидании решения вопроса с расселением, а в августе оформили право собственности на землю под домом и на дворовую территорию. Прописанные по Ленина, 27 граждане утверждают, что полгода администрация города вместе с АКБ «Алмазэргиэнбанк» делают все возможное и невозможное для того, чтобы изъять у них земельный участок: в частности, их обязали самостоятельно сносить многоэтажку, чтобы потом, когда они не смогут этого сделать, забрать у них право на землю. Однако когда жильцы попытались снести дом своими силами в рамках исполнения решений суда и окружной администрации Якутска, им не дали этого сделать.