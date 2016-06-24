Петропавловск-Камчатский, 24 июня, 2016, 06:30 — ИА Регнум. На Камчатке с конца апреля, когда медведи начали выходить из спячки, убиты уже шесть косолапых, которые очень близко подошли к человеческому жилью и представляли угрозу для людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM охотоведы.

ooo-badis.ru Мишень

Очередного хищники застрелили 24 июня в районе дачных сотов в Елизовском районе.

«По словам дачников, медведь здесь бродил уже несколько дней, но накануне он совсем близко подошел к домам, в которых живут люди. Хищника убили. Это был уже довольно взрослый медведь», — отметили охотоведы.

Это уже второй медведь, застреленный в районе дачных сотов.

Читайте также: На Камчатке застрелили медведя, «разорявшего» могилы на кладбище

Как сообщало ИА REGNUM, другой косолапый ходил в районе местного кладбища и разрыл четыре могилы. Кроме того, один из косолапых пришел к популярному ресторану, расположенному рядом с одним из озер. Его также пришлось застрелить. Еще несколько медведей убили в закрытом городе подводников — Вилючинске.

По словам специалистов, медведям не хватает рыбы в реках для пропитания и они голодные, поэтому и идут на запах пищи и отходов к людям. В прошлом году на Камчатке убили более 50 медведей, представляющих опасность для людей.