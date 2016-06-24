Москва, 24 июня, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Павел Астахов во время встречи в больнице с детьми, выжившими при трагедии на Сямозере, задал одной из девочек вопрос: «Ну что, как поплавали?» Запись встречи продемонстрировал телеканал «Рен ТВ».

tv-express.ru Павел Астахов — уполномоченный при президенте России по правам ребёнка.

Ребёнок не нашёлся, что ответить омбудсмену. «Ну.», — сказала девочка запнувшись. На помощь ей пришла находившаяся в палате женщина. «Слава Богу, выжили», — сказала она.

Сам Астахов позднее прокомментировал в Instagram свою беседу с ребёнком. «Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передаёт характера этой беседы», — отметил он.

По словам омбудсмена, ему было очень сложно наладить контакт с «девочками-подростками, пережившими ужасное ЧП, напуганными, едва выжившими в борьбе со стихией». «Прежде чем задавать важные вопросы, от которых зависит удастся ли определить виновных и понесут ли они наказание, надо попытаться говорить на их языке. С ними нельзя говорить гробовым голосом и с мрачным видом требовать фактов», — пояснил Астахов.

Напомним, ранее омбудсмен высказал мнение, что обвинять в трагедии организаторов тура «было бы чрезмерным», поскольку «нет прямой причинно-следственной связи между организацией тура, заключением госконтракта на оздоровление детей и гибелью детей». По его словам, одной из причин произошедшего могла стать неподготовленность инструкторов, сопровождавших детей на озере, которым самим было от 17 до 19 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Карелии произошла 18 июня. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру. При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны. В итоге две лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись в результате погибли 14 детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и по статье 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц». Лагерь «Парк-отель «Сямозеро» закрыт.