Чита, 24 июня, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Неизвестный в ночь на 24 июня выстрелил в пассажирский поезд «Владивосток — Москва» в Забайкалье, в результате чего пострадали два человека, передаёт «Русская служба новостей».

Разбитые стёкла кабины поезда

Инцидент произошёл во время стоянки поезда на железнодорожной станции Амазар. В результате выстрела дробью задела пассажира и проводника поезда.

Обращаться за медицинской помощью и вызывать полицию пострадавшие не стали, поезд продолжил движение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на Забайкальской железной дороге.

На станции Могоча бригада медиков обследовала пострадавших и извлекла дробинки. На станции Чернышевск они были осмотрены вновь — угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.