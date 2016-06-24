Владивосток, 24 июня, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Завод «Радиоприбор» во Владивостоке, выполняющий гособоронзаказ, не позволит обанкротить заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, об этом он заявил находясь с рабочим визитом в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Хочу сразу сказать, мы не позволим банкротить предприятие, которое связано с выполнением оборонного заказа. Те, кто пытаются выводить деньги из госборонзаказа и играть с нами в игры, получат по мозгам и по всем остальным частям тела», — цитирует Рогозина «Приморская газета».

Вице-премьер отметил, что долго разбирался в ситуации на заводе.

К решению проблем предприятия подключились активно региональные власти. Так, «Радиоприбор» получил очередной транш на выплату заработной платы за май из средств краевого бюджета в размере 120 миллионов рублей. Готовится новый транш из резервного фонда администрации Приморья на погашение остальной части задолженности.

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«К сожалению, есть проблемы, связанные с действиями собственника, который пытается обанкротить предприятие, но у нас есть понимание, как сделать так, чтобы завод остался на плаву», — заявил Владимир Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, «Радиоприбор» уже прошёл процедуру банкротства и стал филиалом «Дубненского машиностроительного завода». Суд назначил внешнего управляющего предприятия, часть имущества вскоре будет выставлена на продажу, а вырученные средства направят на выплату оставшегося долга перед коллективом.

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В начале мая 2016 года гендиректору ОАО «Радиоприбор» Михаилу Харченко на два месяца продлили срок домашнего ареста. Его обвиняют в невыплате зарплаты: в 2015 года деньги в частичном объёме не получили 700 человек, в полном объёме — 70 человек. Руководитель имел возможность погасить задолженность, однако скрыл 81 миллион рублей.