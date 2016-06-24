Лондон, 24 июня, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Сторонники сохранения членства Великобритании в Европейском союзе с незначительным отрывом лидируют на референдуме по итогам подсчёта голосов с 117 округов из 382 избирательных округов.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

Согласно последним данным, за членство страны в ЕС проголосовали 50,2% избирателей, против — 49,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании проходит референдум, на котором её граждане должны решить, останется ли их страна членом Европейского союза.

Голосование на избирательных участках завершено, ведётся подсчёт голосов. Согласно результатам опроса компании YouGov, которые были опубликованы после закрытия избирательных участков, за сохранение членства в Евросоюзе высказались 52% респондентов, за выход — 48%.