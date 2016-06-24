Якутск, 24 июня, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Депутатов сельских поселений и районов Якутии уговаривают поторопиться с предоставлением деклараций о доходах. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Юрий Куприянов напомнил парламентариям, что по закону они будут досрочно лишены полномочий, если не отчитаются о своих доходах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

about:blank Герлянда

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Декларации до сих пор не представили 100 депутатов городского, районного уровней и порядка 950 депутатов поселений, пишет ЯСИА. Такие данные привёл на заседании Совета по местному самоуправлению руководитель Управления при главе республики Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений Фёдор Борисов, напомнивший, что прецеденты отстранения от должности из-за непредоставления сведений о доходах, к примеру, в ЕАО уже есть.

К тем, кто опоздал с декларациями, будет применено административное взыскание, пообещал Юрий Куприянов.

Напомним, в 2015 году был принят закон, по которому сведения о доходах обязаны представлять депутаты всех уровней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области уже лишили мандатов двух депутатов, не отчитавшихся о своих доходах за 2015 год. Были прекращены досрочно полномочия двоих представителей земского собрания Лознянского сельского поселения Ровеньского района.