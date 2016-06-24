Пекин, 24 июня, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Цзянсу опубликовала новую статистику по количеству жертв и пострадавших в результате сильнейшего за последние 50 лет урагана в г. Яньчэн.

cq.xinhuanet.com Последствия урагана в Китае

По состоянию на настоящий момент от полученных травм скончались 98 человек, травмы различной степени тяжести получили еще около 500 граждан. Как отмечают медики, количество жертв, возможно, увеличится так как около 100 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, пишет «Жэньминь жибао».

Президент России Владимир Путин выразил председателю КНР Си Цзиньпину свои соболезнования во время встречи в Ташкенте. Китайский лидер уже отдал соответствующие распоряжения по ликвидации последствий урагана.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сильнейший ураган обрушился на ряд районов провинции. Как отмечают очевидцы, ветер был настолько сильным, что с легкостью переворачивал автомобили и с корнем вырывал деревья.