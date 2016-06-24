Куала-Лумпур, 24 июня, 2016, 05:06 — ИА Регнум. Представитель полиции малазийского штата Сабах подтвердил факт крушения катера с иностранными гражданами на борту. По имеющейся информации, в момент кораблекрушения на катере находилось 24 человек, 12 из которых были туристами из КНР.

crimelist.ru Кораблекрушение.

Развернута спасательная операция, в которой задействованы несколько десятков катеров и вертолет. К поиску пропавших людей присоединились волонтеры, которые на частных суднах квадрат за квадратом исследуют акваторию Южно-Китайского моря у берегов штата Сабах, пишет «Сина синьвэнь».

В последний раз судно выходило на связь 23 июня в 23:00 по местному времени. Капитан катера не сообщал о каких-либо неполадках или чрезвычайных ситуациях. Однако менее чем через час судно исчезло с экранов радаров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае 2016 г. аналогичная ситуация произошла с туристами из Испании и КНР. В результате кораблекрушения 4 иностранных туристов почти 10 дней дрейфовали в Южно-Китайском море пока их не подобрали вьетнамские моряки.