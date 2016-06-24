Екатеринбург, 24 июня, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Спасатели нашли живой туристку из Екатеринбурга, пропавшую в районе перевала Дятлова. Об этом 24 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

yvimg.kz Перевал Дятлова

«В 02:45 мск в Центр управления кризисными ситуациями в Свердловской области от спасателей Ивдельского поисково-спасательного отряда по спутниковому телефону поступило сообщение о том, что потерявшаяся девушка найдена. Спасатели с туристкой возвращаются в город Ивдель», — сообщили в ведомстве.

Подробностей о причинах исчезновения туристки на данный момент не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, уральская туристка, которая намеревалась самостоятельно дойти до перевала Дятлова, а затем совершить восхождение на гору Отортен, не вышла на связь в назначенный день. Девушка отправилась в поход 18 июня, а 20 июня должна была сообщить о своём местонахождении.

Напомним, что перевал назван в честь руководителя группы туристов, погибших в феврале 1959 года в районе горы Отортен: из похода не вернулись девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института.

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