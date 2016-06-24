Пекин, 24 июня, 2016, 04:50 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР, британский концерн Jaguar-Land Rover в очередной раз массово отзывает авто.

rusauto.net Британский концерн Jaguar-Land Rover

На этот раз инженеры автоконцерна обнаружили неисправность в датчике положения коленчатого вала во внедорожниках Land Rover Discovery 4 и Range Rover. Данные автомобили были собраны в Британии и экспортированы в КНР, пишет «Тайпин цичэ».

Точное количество отзываемых автомобилей составило 11 282 внедорожников, из которых более 6 тыс. Land Rover Discovery 4 и 5 тыс. элитных Range Rover. Владельцы данных моделей, произведенных в период с апреля по октябрь 2012 г. должны обратиться к официальных дилерам, которые проведут бесплатную диагностику и ремонт автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. Jaguar-Land Rover отозвал около 36,5 тыс. автомобилей Jaguar из-за конструктивного дефекта в трансмиссии.