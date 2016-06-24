Рим, 24 июня, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России ещё на шесть месяцев задерживается, в том числе из-за позиции Италии. Об этом сообщает Radio Free Europe со ссылкой на источники в Брюсселе.

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По информации радиостанции, Рим настаивает на том, чтобы в резолюции о продлении санкций содержался пункт об обязательстве Брюсселя пересмотреть политику в отношении России в конце 2016 года.

Как отметили источники, позиция Италии означает, что окончательное решение о продлении санкций, вероятнее всего, будет принято только на встрече лидеров стран-членов ЕС в конце июня.

Напомним, днём ранее украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе сообщило, что решение Евросоюза откладывается в связи с продолжающимся согласованием вопроса в парламенте Франции.

Источники в дипломатических кругах пояснили, что хотя все послы стран ЕС одобрили решение о продлении санкций, Франция, Великобритания и Швеция воспользовались процедурой так называемого «парламентского резерва», который предусматривает получение согласования по этому вопросу в национальных парламентах.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня представители стран-членов Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на шесть месяцев — до конца января 2017 года. Действие санкций истекает 31 июля.