Ташкент, 24 июня, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочую встречу с премьер-министром Индии Нарендой Моди. Стороны обсудили предстоящее вступление Индии и Пакистана в ШОС, а также обменялись мнениями по вопросу региональной безопасности и развития двусторонних отношений.

fair.ru Председатель КНР — Си Цзиньпин

«Наши страны имеют гораздо больше сходств, нежели различий. Выстраиваемый курс китайско-индийских отношений в полной мере отражает историческую дружбу народов Индии и Китая. Однако нам все равно есть к чему стремится, Индия и Китай должны укреплять деловое сотрудничество в таких областях как торговля, транспорт, энергетика, информационные технологии и охрана окружающей среды», — отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, китайский лидер поздравил премьер-министра Индии с предстоящим вступлением в ШОС и поприветствовал участие Наренды Моди в саммите G20, который пройдет осенью в Ханчжоу, пишет «Синьхуа».

«Индия готова объединить усилия с Китаем для укрепления сотрудничества в различных областях и активизировать двустороннюю координацию по региональным и международным вопросам», — сообщил премьер-министр Индии.

Кроме того, индийский политик отметил, что Индия готова надлежащим образом урегулировать существующие проблемы в отношениях между двумя странами.