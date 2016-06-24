Лондон, 24 июня, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Количество британцев, проголосовавших на референдуме за выход страны из состава Евросоюза превышает число сторонников сохранения членства, свидетельствуют официальные данные, полученные по итогам обработки голосов на 8 из 382 избирательных территорий.

thenorwichradical.com ЕС и Великобритания.

Согласно опубликованным на текущий момент данным, за Brexit проголосовали около 53% принявших участие в референдуме. Следует отметить, что речь идёт примерно о 500 тысячах обработанных голосов.

По первым полученным данным, сторонники членства Великобритании в ЕС преобладали, однако расклад сил изменился после того, как были получены данные из Сандерленда и Суиндона, где большинство избирателей высказались за выход из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании проходит референдум, на котором её граждане должны решить, останется ли их страна членом Европейского союза.

Голосование на избирательных участках завершено, ведётся подсчёт голосов. Согласно результатам опроса компании YouGov, которые были опубликованы после закрытия избирательных участков, за сохранение членства в Евросоюзе высказались 52% респондентов, за выход — 48%.