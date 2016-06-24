В результате стрельбы на кипрском курорте погибли три человека
Айя-Напа, Кипр, 24 июня, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё двое получили ранения в результате стрельбы в курортном городе Айя-Напа на Кипре, передаёт агентство Reuters.
goodfon.ru
Человек с пистолетом
В правоохранительных органах полагают, что произошедшее могло стать результатом конфликта двух местных криминальных группировок. Версия о теракте не рассматривается.
Известно, что среди убитых есть один местный бизнесмен. Национальности погибших не уточняются.