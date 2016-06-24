Киев, 24 июня, 2016, 03:17 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины направило в российский Минюст запрос о проведении допроса в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Станислав Шуляка. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

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«Отправляем в Минюст РФ запрос Святошинского судао проведении допроса Януковича и Шуляка в режиме видеоконференции в качестве свидетелей по делу о расстреле Майдана беркутовцами 20 февраля 2014 года», — сообщил Петухов.

В начале июня Генпрокуратура России ответила отказом на запрос властей Украины экстрадировать Виктора Януковича. Как пояснил официальный представитель ведомства Александр Куренной, просьба была отклонена на основании статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 года, согласно которой экстрадиция не может быть осуществлена, если она вызвана судебным преследованием человека в связи с его политическими убеждениями.

В марте в Генпрокуратуре Украины сообщали, что стороне защиты Януковича было направлено письмо с предложением «явиться к любому посольству Украины за границей по месту его пребывания для возможности допроса в режиме видеоконференции или же предоставить объяснения по поводу подозрения через своего защитника». По информации ведомства, защита Януковича на данное письмо не ответила.

Следует отметить, что ещё в июле 2015 года украинский телеканал «1+1» со ссылкой на адвокатов экс-президента сообщал, что Янукович готов дать показания в суде по своему делу. Как заявлялось, защита располагает заверенным нотариусом документом за подписью Януковича, в котором тот выражает готовность принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, Верховная рада отстранила Виктора Януковича от власти, и он был вынужден покинуть страну.

На Украине против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в причастности к убийствам граждан во время массовых беспорядков на Майдане, в отмывании денег, в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и в других преступлениях.