Лондон, 24 июня, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Курс британского фунта вырос на один процент и достиг максимального показателя за 2016 год после окончания голосования на референдуме по вопросу о выходе Великобритании из ЕС, передаёт агентство Reuters.

Валюта Великобритании

Сообщается, что британская валюта торговалась на отметке в более чем 1,50 американского доллара за фунт. Однако вскоре курс упал до 1,44 доллара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании проходит референдум, на котором её граждане должны решить, останется ли их страна членом Европейского союза.

Голосование на избирательных участках завершено, ведётся подсчёт голосов. Согласно первым результатам, большинство жителей Гибралтара проголосовало за сохранение членства в ЕС — 95,9% против 4,1%. В Сандерленде 61% высказались за выход из состава ЕС, 39% — против.

Согласно результатам опроса компании YouGov, которые были опубликованы после закрытия избирательных участков, за сохранение членства в Евросоюзе высказались 52% респондентов, за выход — 48%.