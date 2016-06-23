Москва, 24 июня, 2016, 02:27 — ИА Регнум. В Сирии заключены соглашения о примирении с представителями ещё двух населённых пунктов в провинциях Алеппо и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 161.

Также были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, пока остаётся без изменений — 61.

Продолжено оказание гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Сирии. Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осажённый «Исламским госудаством» (террористическая группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор был десантирован гуманитарный груз ООН — продовольственные наборы и крупы, общей массой 18 тонн.

Малообеспеченным семьям населённых пунктов Эль-Анназе провинции Алеппо и Эль-Муаа провинции Хама доставлено 5 тонн гуманитарных грузов, основу которых составили мука, продуктовые наборы и сладости для детей.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.