Южно-Сахалинск, 24 июня, 2016, 04:21 — ИА Регнум. На Сахалине дома для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья возвели в селе Дальнее с множеством недостатков. Это и неработающая вентиляция, и плохо закреплённые водопроводные краны, а пандусы для инвалидов и вовсе не вносились в проект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член областного штаба ОНФ Анатолий Кобелев.

ОНФ в Сахалинской области Благоустройство придомовой территории

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Под инспекцию попали восемь домов в селе Дальнее, в них расположены 192 квартиры. Однако ориентироваться в планировочном районе оказалось проблематично, поскольку таблички с адресами попросту отсутствовали. В самих помещениях не работает вентиляция, краны, раковины и ванны закреплены плохо. Плиты балконов и вовсе выглядят так, словно уже использовались прежде. Пандусы для инвалидов даже не стали включать в проект.

«Главная проблема заключается в недостаточно проработанном проекте домов. Плоские крыши новостроек выполнены без свесов кровли, выступающих за внешний периметр здания. Такие проектные решения способствуют тому, что во время дождя вода будет беспрепятственно стекать по всей стене и попадать в окна. Мы не смогли подняться на крышу, подъём на неё был возможен только с улицы по приставной лестнице. Кроме того, считаем, что нельзя принимать дом без благоустройства прилегающей территории, как произошло в данном случае», — прокомментировал Анатолий Кобелев.

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Прежде граждане, которые уже переехали из аварийного и ветхого жилья в дома, возведённые в селе Дальнее, неоднократно жаловались на качество новостроек, отсутствие инфраструктуры, на проблемы с оформлением квартир в собственность. Были претензии и к дорогам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и в Приамурье по сравнению с остальными дальневосточными регионами самая сложная ситуация с аварийным жильем. Ветхих домов там много, и людей из них расселяют медленно. Аварийный фонд на Сахалине включает в себя 2 032 дома, зданий, к расселению которых ещё не приступали, — 853. При этом предоставление людям из 316 ветхих многоэтажек нового жилья идёт с ощутимым отставанием от графика, установленного программой.