Москва, 24 июня, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

warsonline.info Снаряды к самодельному миномёту

«В течение суток в провинции Алеппо из самодельной артиллерии и миномётов террористы обстреляли населённый пункт Хандрат, кварталы Эль-Халидия, Аз-Загра, Эль-Хадер, Шейх Максуд и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо. Обстрелам террористов также подверглись населённые пункты Блелие, Джаубар, Хухейта-эль-Джараш, Хараста-эль-Кантара, Мардж Султан и Хауш Харабу в провинции Дамаск и Нехшебба в провинции Латакия», — говорится в документе.

В целом, по информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За минувшие сутки было зафиксировано три нарушения на территории провинции Дамаск.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов позиции сирийских вооружённых сил в населённых пунктах Хухейта-эль-Джараш, Хараста и эль-Каса», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.