Иваново, 24 июня, 2016, 01:56 — ИА Регнум. В Иваново возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории химического предприятия «Ивхимпром», в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Мастер! Все ли ты сделал для безопасности работы?»

По данным следствия, 23 июн в помещении цеха производства текстильно-вспомогательных веществ химического предприятия при производстве работ произошёл хлопок. «По предварительным данным в результате происшествия госпитализировано 5 человек, один из которых скончался в медицинском учреждении, а другой находится в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека».