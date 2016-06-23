Фирнхайм, Германия, 24 июня, 2016, 01:32 — ИА Регнум. У устроившего стрельбу в кинотеатре в немецком городе Фирнхайм при себе были ручная граната и пояс со взрывчаткой, сообщает Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

По информации издания, граната и пояс были обнаружены рядом с телом нападавшего, который был ликвидирован спецназом. Данные предметы в настоящее время направлены на экспертизу.

Как передавало ИА REGNUM, в кинотеатре Kinopolis в немецком городе Фирнхайм на юге федеральной земли Гессен 23 июня вооружённый мужчина в маске открыл стрельбу.

Поступали сообщения о том, что в результате инцидента получили ранения от 20 до 50 человек. Местная полиция была поднята по тревоге. Стражи порядка оцепили кинотеатр, нападавший был застрелен.