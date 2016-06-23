Нью-Йорк, США, 24 июня, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН в принятом 23 июня заявлении осудил последние испытания баллистических ракет, проведённые КНДР, и выразил готовность предпринять дальнейшие меры в отношении Пхеньяна.

vladtime.ru Совет безопасности ООН

В распространённом документе запуски ракет Северной Кореей названы серьёзным нарушением сразу пяти резолюций Совбеза ООН: 1718, 1874, 2087, 2094 и 2270.

Члены Совбеза также расценили действия Пхеньяна как пренебрежение требованиями, которые были озвучены в его предыдущих заявлениях, и согласились в необходимости «продолжать внимательно следить за ситуацией и предпринять дальнейшие значительные шаги в рамках выраженных ранее намерений».

Как передавало ИА REGNUM, утром 22 мая КНДР произвела запуски двух баллистических ракет с восточного побережья в сторону Японского моря. Сеул и Вашингтон расценили запуски как неудачные, поскольку обе ракеты взорвались над морем. При этом одна из них пролетела около 400 километров.

Власти в Пхеньяне 23 июня объявили об успешно проведённом испытании стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия под названием Hwasong-10.

В Министерстве обороны Японии заявили, что последние испытания свидетельствуют о прогрессе в ракетной программе Северной Кореи с учётом того, что она из ракет преодолела высоту в 1000 километров. Успехи Пхеньяна в области создания баллистических ракет могут привести к дальнейшему повышению потенциала страны, в результате чего КНДР сможет нанести удары по всей территории Японии, констатировал японский министр обороны Гэн Накатани.