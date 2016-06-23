Лондон, 24 июня, 2016, 00:50 — ИА Регнум. В Великобритании закрылись избирательные участки на референдуме по вопросу о выходе страны из Европейского союза, передаёт агентство Reuters.

Биг-Бен

На участках начался подсчёт голосов. Первых официальных результатов на данный момент нет, однако телефонные опросы свидетельствуют о том, что чуть большее число британцев предпочитает остаться в ЕС.

Как свидетельствуют предварительные данные YouGov, за сохранение членства в Евросоюзе высказались 52% респондентов, за выход — 48%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 23 июня проходит референдум, на котором её граждане должны решить, останется ли их страна членом Европейского союза.

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