Берлин, 24 июня, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирается посетить Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

auswaertiges-amt.de Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

23 июня Штайнмайер встретился в Берлине с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ, обсудив с ними детали нагорно-карабахского урегулирования.

Игорь Попов (Россия) и Пьер Андриё (Франция) рассказали немецкому дипломату об итогах переговоров глав Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге, коснувшись также соглашения об увеличении корпуса личного представителя председателя ОБСЕ в регионе Анджея Каспшика, которое нацелено на привлечение дополнительных международных наблюдателей в зону конфликта.

«Штайнмайер приветствовал недавние улучшения в поддержании режима прекращения огня. Участники встречи согласились, что устойчивый режим прекращения огня и возвращение к политическим переговорам остаются незаменимыми. В ходе сегодняшних переговоров также были обсуждены возможные дальнейшие шаги по достижению урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также планы предстоящего визита Штайнмайера в регион», — говорится в сообщении.