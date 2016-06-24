Москва, 24 июня, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Сегодня в Большом зале Центрального Дома кинематографистов открывается цикл показов «Российские программы 38 ММКФ» — традиционная программа лучших отечественных фильмов, отобранных к просмотру жюри Московского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами». реж. Вера Сторожева. 2016. Россия Поселенцы

Фильмом открытия станет трагикомедия «Сдается дом со всеми неудобствами». Картину зрителям представит съемочная группа: режиссер Вера Сторожева, актеры Светлана Ходченкова, Нина Дворжецкая, Ирина Пегова, Полина Семачева, оператор Улугбек Хамраев, художник Сергей Филенко и другие.

В основе картины «Сдается дом со всеми неудобствами» — повесть Марии Трауб «Домик на юге». Предприимчивый маклер сдал домик у моря сразу нескольким семьям. Так волей случая в одном «ковчеге» вынуждены «плыть по волнам жизни» несколько совершенно разных женщин: низкопробная переводчица и педагог, бизнес-леди и продавщица. Героини, которые раньше не могли бы даже пересечься, теперь вынуждены уживаться вместе.

Главные роли в картине исполнили Ирина Пегова, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова, Нина Дворжецкая и Владимир Вдовиченков.

В режиссёрском кресле — Вера Сторожева. Свою карьеру в кино Сторожева начинала со съёмок документальных фильмов для российских федеральных каналов. Ее режиссерским дебютом стала многосерийная картина «Живой Пушкин» 1999, удостоенная «Специального приза Академии российского телевидения» премии ТЭФИ. В 2002-м дебютировала как режиссер полного метра с фильмом «Небо. Самолет. Девушка». Призер и участник отечественных и международных кинофестивалей.

Новый проект Сторожевой «Сдается дом со всеми неудобствами» получил поддержку Фонда кино. Бюджет картины составил 94 миллиона рублей. Фильм имеет успешный старт — стал завершающим в программе XXVII Международного фестиваля «Кинотавр», а теперь открывает «Российские программы» ММКФ — старейшего кинофестиваля России.

Цикл «Российские программы» будет представлен на фестивале шестью частями: новое игровое кино, документальные фильмы, анимация, ретроспективы, специальные события и панорама короткого метра.

«Каждый фестиваль класса «А», и это давно уже прописано в регламентах, обязан представлять в рамках своих показов панораму национального кино. Российские программы и являются этой панорамой. Фильмы для показа в каждую из программ отбираются по разным принципам, так, например, программа игрового кино рассчитана не на широкую аудиторию, наша цель — ознакомить кинематографическую, профессиональную фестивальную общественность с портретом российского кинематографа межфестивального года», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM художественный руководитель «Российских программ 38 ММКФ» Ирина Павлова.

В церемонии открытия также примут участие президент 38 ММКФ Никита Михалков, генеральный директор Наталья Семина, генеральный продюсер Леонид Верещагин, художественный руководитель «Российских программ» Ирина Павлова, директор «Российских программ» Михаил Калинин.

Напомним, 38 Московский международный кинофестиваль продлится в Москве до 30 июня. Конкурсная часть ММКФ будет состоять из 12 фильмов, которые представляют 11 стран. Председатель жюри нынешнего года — болгарский режиссер Ивайло Христов, который в прошлом году на ММКФ за свой фильм «Лузеры» получил «Золотого Святого Георгия».