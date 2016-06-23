Ереван, 24 июня, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию планируют по возможности в кратчайшие сроки организовать новую встречу президентов Армении и Азербайджана, заявил американский сопредседатель Джеймс Уорлик.

president.am Встреча Сержа Саргсяна и Ильхам Алиева в Вене 16 мая 2016 г

«Хотя утвержденной даты следующей встречи пока нет, однако США, Россия и Франция, как страны-сопредседатели, стремятся по возможности быстро организовать новую встречу президентов», — сказал Уорлик aysor.am.

Ранее о готовности организовать встречу глав двух государств заявила Франция. Посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше 22 июня проинформировала, что Франция, как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ уже заявила о готовности организовать встречу президентов Азербайджана и Армении.

«Сопредседатели Минской группы, будучи посредниками между сторонами конфликта, продолжат выполнять свои обязательства, а также прилагать усилия в направлении укрепления доверия и всестороннего мирного урегулирования конфликта. Франция как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ уже заявила о готовности организовать встречу президентов Азербайджана и Армении», — заявила Буше.

23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в соответствии с достигнутой договоренностью глава МИД России Сергей Лавров посетит 29 июня с рабочим визитом Париж, где на встрече со своим французским коллегой «планируется провести углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня», в том числе по нагорно-карабахскому урегулированию.

Последняя встреча президентов Армении и Азербайджана — Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева состоялась 20 июня в Санкт-Петербурге, при посредничестве и участии президента России Владимира Путина. До этого главы государств встречались 16 мая в Вене, в присутствии глав внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.